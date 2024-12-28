Posof’ta yoğun kar ve sis etkili oluyor

İlçe merkezi ve bağlı köylerde etkili olmaya devam eden kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Özellikle taşımalı eğitim yapılan mahallelerin ulaşımının kapanması öğrencileri zor durumda bıraktı.



Kar yağışı ve sis Ulgar dağından da etkili oldu. Büyük araçların geçişine izin verilmeyen Ulgar dağında karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.