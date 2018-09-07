Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Ulu Cami Mahallesi, Kızılay Caddesi'nde uygulama başlattı. Polisin uygulamasını gören ve elinde poşet olan bir kişi kaçmaya başladı. Polis peşinden koştuğu kapkaççıyı girdiği apartmanın damında yakaladı.



Zanlının kaçarken apartmanın girişindeki posta kutusuna bir şey sakladığını gören polis şahsı yakaladıktan sonra posta kutusunda yaptığı aramada 3 tabanca buldu.



Zanlının adının Fatih P. olduğunu belirleyen polis bulduğu tabancalarla birlikte şahsı Gasp Büro Amirliğine götürdü. Burada sorgulanan zanlı İlkay K. ve Şahin Can Ç.'nin isimlerini verdi. Evlere yapılan baskında posta kutusu ve evlerde toplam 16 tabanca, 2 pompalı tüfek, silah yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda mermi ele geçirildi.



Polis yaptığı araştırmada ise şahısların silahları nasıl sattığını da ortaya çıkardı. Fatih P.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan iletişime geçtiği şahıslara yaptığı silahları sattığı saptandı. Ayrıca zanlının Facebook'tan anlaştığı kişilerle temizlik yaptığı apartmanda buluşup burada tabancaları posta kutusuna koyup, paraları da oradan aldığı belirlendi.



Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.