Poyraz etkisini artırdı, denize girmek yasaklandı
Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle ilçelerdeki plajlarda bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.
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