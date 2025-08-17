Poyraz İstanbul'a serinlik getirdi

Kimi yürüyüş yaparken, kimi balık tuttu. Sandalyelerini getirenler sevdikleriyle sohbet etti.

"BOĞAZ ESİNTİSİ GÜZEL"



Denize giren Cüneyt Taş, "Gayet güzel, hoş. Sıcak yok. Güzel esiyor. Boğaz esintisi güzel yani. Denize girerek çıkartacağımız şimdi, serin havanın tadını." dedi.

"DENİZ HAVASI BAŞKA"



Yürüyüş yapan Zeynep Güzengi ise "Normalde sürekli gelmiyoruz aslında, ama değişiklik olsun diye geldik. Böyle yaz sıcaklarında güzel oluyor deniz." dedi.