Poyraz sona erdi, deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da günlerdir süren poyraz etkisini yitirdi. Sahilde bekleyen şilep ve tankerler denize açıldı.

Tekirdağ'da etkili olan poyraz sona erdi.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkacak.

