Poyrazı katledenlere ağırlaştırılmış müebbet

İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna geçen sene aralarında daha önce husumet bulunan bir grup, ateş etti.

3 KİŞİNİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLARLA VURULMUŞ



Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.



Güvenlik kameraları tarafından kaydeden görüntülerin de yer aldığı iddianamede; Muhammed Poyraz Erdağ'ın K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'nin silahlarından çıkan kurşunla öldüğü belirtildi.



Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'ye "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, "Muhammed Poyraz Erdağ'a yönelik eylemlerinin şeklen olası kast olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olması, olayın şekli, zamanı ve meydana getirdiği infial dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir." denildi.



Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istendi.