Poyrazköy davasında 3 emniyet müdürüne 573 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



1048 sayfalık iddianamede, eski davanın asker sanıklarının da aralarında olduğu 87 müşteki yer alıyor.

Soruşturma Genelkurmay Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılmıştı.

Emniyet ve yargı teşkilatına sızdırılan FETÖ üyelerinin, usulsüz dinleme yaptığı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği, fişleme yaptığı, sahte ihbar tutanakları düzenleyerek hukuka aykırı delillerle soruşturma ve davalar açtırdığı iddianamede yer aldı.



İddianameye göre Örgüt, FETÖ üyesi olmayan subayları tasfiye edip yerlerine kendi elemanlarını yerleştiriyordu. Nihai hedefinde Türk Silahları Kuvvetlerini ele geçirmek vardı.



Savcılık iddianamesinde 68 sanık FETÖ üyesi olmak, iftira, resmi belgede sahtecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmakla suçlanıyor.

573 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıklardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer'in 212, Mutlu Ekizoğlu'nun 270 yıl, Yurt Atayün'ün ise 573 yıla kadar hapsi isteniyor. Soruşturma sırasında yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ve bu davalarda yargılanan askerlerin müşteki müşteki olarak göründüğü iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

SORUŞTURMA 8 YILDIR SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından 8 yıldır yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

