'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazır

Kumpas kurdukları gerekçesiyle, FETÖ üyesi 48 eski hakim ve savcı hakkında Poyrazköy Davası'nda iddianame hazırlandı. Firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'e 83'er yıla kadar hapsi istendi.

Haberler 02.06.2022 - 15:43

'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazır

Poyrazköy kumpası davasında, iddianame hazırlandı. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 45 sayfalık iddianamede, 48 hakim ve savcının, hukuki hiçbir olgu ortaya koymadan, yakalama ve tutuklama kararı verdikleri ifade edildi.

Sanıkların, olmayan örgüt algısı oluşturdukları, bu yolla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üst düzey subayları tasfiye edilerek yerlerine FETÖ üyesi subayları yerleştirdikleri belirtildi.

Sanıkların, FETÖ'nün amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik devletin yargı gücünü bir silah olarak kullandıkları iddia edildi.

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