Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının bulunduğu bölgede, kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan üç işçi, operatörü aramak için araziye çıktı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düştü. Çığ sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, kayıp üç kişiden kepçe operatörünün de arasında yer aldığı iki kişi kurtarıldı.

Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal bölgede kar kalınlığının 35-40 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.