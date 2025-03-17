Pozitifbank ve Flash Tv sahibi Erkan Kork tutuklandı

Payfix isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası'nın yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bankanın ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunduğu 52 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ERKAN KORK DAHİL 21 KİŞİ TUTUKLANDI



Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden örgüt elebaşı Erkan Kork'un aralarında olduğu 31'i "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklama talebiyle, 21 şüpheli de adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüphelinin tutuklanmasına, 31 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.