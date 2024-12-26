PPK toplantılarının tarihi belli oldu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2025 yılında yapacağı 8 toplantının tarihi açıklandı.

PPK toplantılarının tarihi belli oldu

'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yılda ilk Para Politikası Kurulu Toplantısı 23 Ocak Perşembe günü yapılacak. PPK'nın özeti ise 30 Ocak Pazartesi günü yayımlanacak.

Yılda 8 Toplantı yapılması kararı çerçevesinde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında PPK Toplantısı gerçekleştirilmeyecek. 2026'ın ilk PPK Toplantısı da 22 Ocak Perşembe günü olacak. Açıklamaya göre, 2025 yılının ilk enflasyon raporu 7 Şubat 2025'te, ilk Finansal İstikrar Raporu ise 30 Mayıs 2025'te yayımlanacak.

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