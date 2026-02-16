Prefabrik evde facia. Karı-koca yanarak can verdi
16.02.2026 03:27
Prefabrik ev gece yarısı çıkan yangında kül oldu.
Uşak'ta prefabrik köy evinde çıkan yangında 64 yaşındaki Osman Türkmen ile 62 yaşındaki eşi Fikriye Türkmen yanarak hayatını kaybetti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen ve Fikriye Türkmen çiftinin ikamet ettiği prefabrik evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler söndürüldü ancak tamamen yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.