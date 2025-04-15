Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi

Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girdi.

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın görevlileri, Eyüpspor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçı yerinde takip etti.