Pres makinesinin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 45 yaşındaki Hüseyin Uçar arıza nedeniyle pres makinesine sıkışan elbiseleri çıkarmaya çalışıyordu.
Kıyafetleri çıkarmaya çalışırken pres makinesinin hareket etmesiyle işçi makineye sıkıştı.
Durumun fark edilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Talihsiz işçinin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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