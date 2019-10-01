Milattan Önce 7. Yüzyıl'da Milet koloni kenti olarak kurulan Priapos, M.Ö. 334 yılında Makedon lider Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk zaferi Granikos Savaşı'na ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu antik kent, ilgisizlik ve bakımsızlığın pençesinde. Beldede yaşayanlar, tarihi alanın korunmasını istiyor.



Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş’ın haberine göre, hiçbir bilimsel çalışmanın yapılmadığı antik kenti kurtarmak için kampanya başlatan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Tarih toprağın altında kalmasın" çağrısı yaptı.



“HIZLA YOK OLUYOR”



Başkan Elbi, "Tarihi geçmişi kelimelerle anlatılmayacak kadar önemli bir kültür mirası hızla yok oluyor. 2 bin 700 yıldır onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, onlarca savaşa tanıklık etmiş, dünyaca ünlü komutanların ayak bastığı bu kent gün geçtikçe belde halkının gözlerinin önünde yok oluyor. Ayrıca bakanlık yasaklanmış hayvancılık ve tarım faaliyetlerini görmezden geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgisiyle tarih toprağın altında çürümeye bırakılmaktan kurtarılabilir. 40 yıldır kentin gün geçtikçe nasıl yok olduğuna, bu topraklarda yaşayan herkes gibi tanık olan biriyim" dedi.

Priapos Antik Kenti'nin yok oluşunu geçmişten ve bugünden fotoğraflar da kanıtlıyor.

BAKANLIK SAHİP ÇIKSIN



Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Beldemizin 200 metre kuzeyindeki antik Priapos, bir liman kentidir. Yöreye adını veren kale surlarının bir bölümü, bugün ayakta kalmayı başarmış. Beldemizde yaşayanlar tarihlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yapıyor. Osmanlı döneminde Karabiga adını alan beldemiz, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bile geçmekte. Tek isteğimiz bilimsel kazı ve bakanlığın sahip çıkması. Biz belde halkı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.