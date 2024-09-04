Priz evi yaktı

Sinop'ta bir evde prizden çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Priz evi yaktı

Ada Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir apartmanda yangın meydana geldi.

5 katlı bir binanın 2'nci katında buzdolabı prizinden kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının sonucunda söndürüldü. Sağlık ekipleri yangında dumandan etkilenen iki kişiye müdahale ederken, dairede ise maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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