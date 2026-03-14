Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

Binada ikamet eden 10 kişi duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i hamile olmak üzere 12 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, prizde unutulan şarj aletinin patlaması nedeniyle çıktığı belirtildi.