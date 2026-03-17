İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'nun İstiklal Marşı videosu paylaşıldı. Karakullukçu, hazırlık yaptığı anlaşılan videosunda, belediye binasının girişinde, kapıda esas duruşta bekleyen görevliye, “korkma” diyor ardından çalışan “Sönmez bu şafaklarda yükselen al sancak” diye karşılık veriyor.

Karakullukçu'nun videosu, bina içinde İstiklal Marşı'ndan bir kesit seslendirmesi, ardından belediye çalışanlarının bir başka mısra ile karşılık vermesiyle devam ediyor.

Videoda Karakullukçu'nun belediye çalışanlarına İstiklal Marşı'nın mısralarını bu yöntemle okuttuğu görüldü.

Milli hassasiyet temasıyla İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılı dolayısıyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada tepki neden oldu.

Kullanıcılar, videoyu "ilkokul müsameresine" benzetti. Belediye binasına girer girmez odaları tek tek dolaşan ve belediye çalışanlarından İstiklal Marşı'ndan kesitler okumasını isteyen Başkan Karakullukçu'nun videosunun altına "Belediye böyle mi yönetilir? Çalışanlar köle değil", "23 Nisan'da yapılan çocuk gösterilerine benzemiş", "Tuhaf bir şey olmuş", "Kasılmaktan patlayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

BORA KARAKULLUKÇU KİMDİR?

1983 yılında Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dünyaya gelen Karakullukcu, ilk, orta ve lise öğrenimini Koyulhisar’da tamamladıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Makine Teknikerliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek yaşamında bir yandan esnaflıkla uğraşan Karakullukcu, diğer yandan Koyulhisar Halk Eğitim Mekrezi bünyesinde çeşitli kurslarda usta öğretici olarak görev yaptı. 2014 ve 2019 yıllarında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Camiikebir Mahallesi muhtarı seçilen Karakullulçı, iki dönem görev yaptı.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti’den Koyulhisar Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Karakullukcu, seçimleri kazanarak Koyulhisar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.