Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı kimdir?

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde yaptı. Doktora çalışmalarını, İ.Ü. Şlteme Fakültesi'nde ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı.



Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, halen Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmektedir.

