Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı kimdir?
Ekrem İmamoğlu ile beraber Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da diplomasının iptal edildiği iddia edildi. Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor Peki, Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı kimdir?
Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde yaptı. Doktora çalışmalarını, İ.Ü. Şlteme Fakültesi'nde ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı.
Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, halen Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmektedir.
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