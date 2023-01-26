Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Mardin Havalimanı'na verildi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın ismi, doğduğu şehir Mardin'deki havalimanına verildi. Mardin Havalimanı'nın adı 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Mardin Havalimanı'na verildi

'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, havalimanının adının değiştirileceğini açıklamasının ardından havalimanı girişine yeni ismin bulunduğu afişler asılmıştı.

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Mardin Havalimanı'na verildi - 1 Arşiv

Karar, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Böylece Mardin Havalimanı'nın adı artık ''Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'' oldu.

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Mardin Havalimanı'na verildi - 2 Prof. Dr. Aziz Sancar

1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı.

Sancar, "Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı" olmuştu.

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