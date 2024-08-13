Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

Çektiği videolar ile sosyal medyada ünlenen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti.Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi. Peki, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.

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