Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.