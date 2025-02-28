Prof. Dr. Çağrı Erhan kimdir? Çağrı Erhan'ın biyografisi

Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı. Öte yandan Çağrı Erhan'a Büyükelçi ünvanı da verildi. İşte, Çağrı Erhan'ın biyografisi...



ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?



1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağrı Erhan, 1993’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.



Ankara Üniversitesi'nde 1996’da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, “Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu” başlıklı tezi savunarak tamamladı.



2000 yılında da, “Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri” başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktor unvanını almaya hak kazandı.



2003’te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör oldu.



Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, AB, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı’nın desteklediği projelerde de yürütücülük yaptı.

1994–2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulundu.



Prof. Dr. Çağrı Erhan 2017 yılında, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atandı.



Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında kitapları bulunan Prof. Dr. Erhan, Altınbaş Üniversitesi'nde rektör olarak görev alıyordu.



