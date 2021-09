Prof. Dr. Celal Şengör kimdir?

24 Mart 1955’te Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Ali Mehmet Celâl Şengör, Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı.



Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.



EĞİTİMİ



Robert Koleji'nden den mezun olan Şengör, liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitmiştir.



Şengör, 1972'de Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamış ancak okulun Şengör'e göre kaliteli olmaması nedeniyle 2,5 sene sonra Albany'de bulunan New York Eyalet Üniversitesi Jeoloji bölümüne yatay geçiş yapmıştır.



AKADEMİK KARİYERİ



Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesörü olan Şengör'e Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yapmıştır.



1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip olan Şengör, 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilmiştir. Aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi olmuştur.



Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazanmış ve 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükselmiştir.



İleri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Şengör, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesi de okuyabildiğini söylemiştir.



SAĞLIK DURUMU



Celâl Şengör'e hafif Asperger teşhisi konulmuştur ve kendisi bu durumu şu sözlerle anlatmaştır: "Ben de hafif Asperger ile teşhis edilmiş bir insanım ve bu özelliğime şükran borçluyum. Otistik olmasaydım bilimde elde ettiğim başarıları elde edemezdim."



ETNİK KÖKENİ



Celâl Şengör, katıldığı bir programda, kökenini şu şekilde açıklamıştır:



"Babaanneme bakıyorum; mavi göz, sapsarı saç, şahane bir endam; Sırp kızı. Gayet açık. Dedeme bakıyorum; tipik bir Arnavut, Sırp karışımı var belli. Anneanneme bakıyorum, tipik bir Helen. Hepsi de Türk. Pasaportlarında Türk yazıyor. (...) Bugün ben kendimi Türk milliyetçisi olarak tanımlarım. (...) Benim damarlarımda bir damla Türk kanı yok, ağabey. (...) Atatürk'ün milliyetçiliği, kardeşim. (...) Biz göçmen miyiz? Ya, biz burayı kuranlarız be! Biz olmasak Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı belki. Sevr'e hapsolmuş oturuyor olacaktık, değil mi? Ben burayı savunmak istiyorum. Çünkü biz vatan kaybetmiş insanların çocuklarıyız."



ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTELER



Collège de France, Fransa – "Misafir Profesör"



Oxford Üniversitesi, İngiltere – "Misafir Profesör"



Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, ABD – "Misafir Profesör"



Salzburg Üniversitesi, Avusturya – "Misafir Profesör"



İstanbul Teknik Üniversitesi – "Öğretim Üyesi"



KİTAPLARI



"Zümrütname" (Yapı Kredi Yayınları, 1999)



"Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması" (TÜBİTAK Yayınları, 2001)



"Zümrüt Ayna: Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler" (Yapı Kredi Yayınları, 2003)



"Yaşamın evrimi fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki kısa tarihi" (İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 2004)



"99 Sayfada İstanbul Depremi" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)



"Bilgiyle Sohbet - Popüler Bilim Yazıları" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)



"Dahi Diktatör" (Ka Kitap, 2014)



"Aptalı Tanımak" (Ka Kitap, 2015)



"Newton Neden Türk Değildi?" (Ka Kitap, 2015)



"Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" (Ka Kitap, 2016)



"Cehennemdeki Üniversiteliler" (Ka Kitap, 2016)



"Bilimin Büyüsü" (İnkılap Kitabevi, 2019)



ÖDÜLLERİ



Londra Jeoloji Cemiyeti, Başkanlık Ödülü (1984)



TÜBİTAK, Bilim Ödülü (1986)



Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi, Şeref Bilim Doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) (1988)



Kültür Bakanlığı, Bilgi Çağı Ödülü (1991)



Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı, Rammal Madalyası (1994)



Collège de France Madalyası (1998)



Londra Jeoloji Cemiyeti, Bigsby Madalyası (1999)



Guztav-Steinman Madalyası (2010)



Arthur Holmes Madalyonu



Mary C. Rabbitt Jeoloji Tarihi ve Felsefesi Ödülü



Eduard-Suess Madalyası (2020)

