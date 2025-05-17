Prof. Dr. Celal Şengör'e hapis istemi

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerindeki sözleri nedeniyle, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, pek çok kullanıcı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan ve şüpheli Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Şüpheli hakkında Türk milletini alenen aşağılama suçlamasına ilişkin, Adalet Bakanlığın tarafından 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, Şengör'ün savunması ve tüm dosya kapsamına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği bilgisine iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda, Şengör hakkında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.