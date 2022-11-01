Prof. Dr. Celal Şengör'e takipsizlik kararı

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Şengör hakkında takipsizlik kararı verdi.

NE DEMİŞTİ?

Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında, Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söylemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.