Prof. Dr. Doğan Kökdemir yaşamını yitirdi ( Prof. Dr. Doğan Kökdemir kimdir?)

DOĞAN KÖKDEMİR KİMDİR?



Prof. Dr. Doğan Kökdemir 23 Ekim 1969 tarihinde dünyaya geldi. ODTU Psikoloji bölümünde lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi "sosyal psikoloji" alanında doktorasını yaptı.



Türk Psikologlar Derneği Başkan Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Kökdemir, sosyal psikoloji alanında tanınan isimlerden biri.