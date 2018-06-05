İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı avukatı ile katıldı.



Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.



Sanık Ersanlı da mütalaaya karşı hazırladığı savunmasını yazılı olarak mahkemeye sundu.



Ersanlı'nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, dava konusu bildirinin (Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bildirisi) barış hakkı çerçevesinde, barışa çağrı adına yapıldığını, bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Atılı suçun unsurlarının oluşmadığını savunan Yazgan, müvekkilinin beraatini talep etti.



Son sözü sorulan Büşra Ersanlı da "Beraatimi istiyorum, suç işlemedim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da muvafakat etmiyorum." diye konuştu.



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ersanlı'nın "basın yoluyla silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet, muvafakatı olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.



"Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi" adıyla 2016 yılında yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinde imzası bulunan Ensanlı hakkında "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dava açılmıştı.

