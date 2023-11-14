Prof. Dr. Esin Şenol'u dana dili ile tehdit eden kişi trafik kazasında öldü

Dün öğle saatlerinde Mihalıççık İlçesi Karageyikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Yücel (40) idaresindeki kamyonet, yol çalışması yapan ekskavatöre arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu araçta bulunan Mustafa Yücel ile 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti. Mustafa Yücel’in eşi Firdevs Yücel (49) ile diğer kızı Sena Yücel (8) ise kazada yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

