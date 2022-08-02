Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden zanlı gözaltına alındı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Şenol bir süredir aşı karşıtlarının hedefinde olduğunu da belirtti.

Şenol'un ofisinin bulunduğu kata dana dili bırakıldı

Şenol, hakkında adım adım planlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir cinayet girişimi olduğunu söyleyerek ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldığını belirtti.

Şenol, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini, söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının saptandığını duyurdu.



Uzun zamandır aşı karşıtlarından tehdit aldığını söyleyen Şenol, hakkında koruma kararı verildi.

Şenol'u tehtit eden zanlı Eskişehir de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.