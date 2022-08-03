Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden zanlı serbest

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldı.



Ölüm tehditleri aldığını belirten Şenol, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuş ve koruma talep etmişti.

Şenol'un ofisinin bulunduğu kata dana dili bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden M.Y. adlı kişiyi Eskişehir'de gözaltına aldı.



Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

KORUMA KARARI VERİLDİ

Şenol hakkında koruma kararı da verildi.

AŞI KARŞITLARININ HEDEFİNDEYDİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol bir süredir aşı karşıtlarının hedefindeydi.

