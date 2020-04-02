Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu da corona virüs nedeniyle vefat etmişti.

Bir süredir corona virüs tedavisi gören Prof. Dr. Feriha Öz (87) hayata veda etti. Acı haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.



Prof. Dr. Gönen yaptığı paylaşımda, "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

FERİHA ÖZ KİMDİR?



Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat’ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.