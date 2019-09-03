Eski İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Haluk Abbasoğlu'nun cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Bu arada, Abbasoğlu'nun acı haberini alan yakınları, meslektaşları ve öğrencileri sosyal medya aracılığıyla taziye mesajları paylaştı.
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Arkeoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eski İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti.