Tedavi gördüğü hastanede dün 76 yaşında yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Dr. Abbasoğlu için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazı öncesi Abbasoğlu'nun ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abbasoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Antalya'daki çok sayıda kazıda imzası bulunan Prof. Dr. Abbasoğlu, Perge Antik Kenti'nde arkeoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınıyordu.
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu AjansıTürkiye
Arkeoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Zircirlikuyu Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün 76 yaşında yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.