Prof. Dr. Haluk Özener: Her an 7 üzeri deprem olabilir

"HER AN 7 ÜZERİ DEPREMLER OLABİLİR"



Özener, Marmara'nın deprem bölgesinde olduğunu vurgulayarak "Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi." diye konuştu.



Özener, yapı stoklarının kalitesine bakılması gerektiğinin de altını çizdi.