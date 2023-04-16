Prof.Dr. Kurnaz: 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalıları birkaç kez su basmış olacak

Bunun sonucunda 2050 yılında Marmara Denizi'nde en az 50 santimetre civarında yükselme ihtimali olduğunu belirten Kurnaz, "Yani bu kötümser bir şey ama daha da fazla olabilir. Daha az olması ihtimali daha düşük. Bu da hani deniz seviyesine 50 cm-1 metre arasında yaşayan herkesi birazcık tedirgin etmeli. Yani burada yalnızca boğazdaki yalılardan bahsetmiyoruz. Daha önemli olan Kadıköy'e gittiğinizde mesela Kadıköy Metrosu'nun sol taraftaki çıkışı neredeyse deniz seviyesinden iki karış yukarıdadır. Hani kötü bir lodos fırtınasında onun içine su dolabilir, bunun için de 2050'yi de beklemeyecek muhtemelen. Boğaz'daki yalıları birkaç defa su basmış olacak 2050'ye kadar, Kadıköy'deki metronun içine epey ciddi su girmiş olacak. Yani işte, 50 santimetrelik bir duvar çekilmesi ile bazı şeyleri kurtarabiliriz 2050'ye kadar ama 2050'nin ötesinde bizim çok çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı gibi yerlerde, çevresine iki metrelik bir duvar örersiniz ve tarihi yapıları nispeten su yükselmesinden koruyabilirsiniz ama Kadıköy Sahili gibi ya da işte bütün Boğaz çevresi uzun mesafeye çok yüksek bir duvar örmeniz gereken durumlarda bu oldukça zor olacak." şeklinde konuştu.

TARIM YAPANLAR, BİTKİLER VE HAYVANLAR ETKİLENECEKLER



Deniz suyu seviyesindeki yükselmelerin sadece Marmara Bölgesi'ni etkilemeyeceğine değinen Kurnaz, "Şimdi biz İstanbul'dan konuştuk; mesela onun ötesinde biz Susurluk Çayı'na gidecek olursak; denizde su yükseldiği zaman içeri doğru epey uzun bir mesafeye o tuzlu suyun etkisi olacak. Onun çevresinde tarım yapanların, o çevredeki bitkilerin, hayvanların hepsi bundan etkilenecekler. Türkiye'deki büyük ovalara gidecek olursak işte Büyük Menderes'e, Çarşamba Ovası'na falan oralar da çok daha ciddi sorunlar olacak bu suyun yükselmesinden dolayı" dedi. "YOĞUN YAĞIŞLAR MARMARA BÖLGESİ'NDE MÜSİLAJIN KAPISINI ARALIYOR"



Marmara Denizi'nde suyun ısınmasına da dikkat çeken Kurnaz, "Bundan dolayı iki sene önce çok kötü bir müsilaj yaşadık. İnşallah, bu sene Mayıs ayında o kadar kötü bir şey görmeyiz. Çünkü, şu sıra epey yoğun bir yağışla karşılaştık. Bu da Marmara Bölgesi açısından müsilajın hafif hafif kapısını aralıyor. Müsilajla karşılaşma ihtimalimiz Marmara Bölgesi'nde her zaman var. Çünkü, aşağı yukarı tamamen yağışla alakalı bir konu ve ne kadar çok yağış olacak olursa Marmara Bölgesi'nin çevresinde gübreyi denize taşıyarak o müsilajın beslenmesine neden oluyor. Tek sebebi bu değil ama en önemli sebeplerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.