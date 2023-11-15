Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: Sürdürülebilir bir gelecek için acil eylem gerek

İklim değişikliği denildiğinde ilk akla gelen sektörlerden olan tarım, gelişmekte olan ekonomiler için hayati bir niteliğe haiz olup iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça hassastır. Zira, sıcaklık ve yağış düzenindeki değişiklikler ile aşırı hava olayları, ürün verimlerini olumsuz etkilemekte, gıda güvenliği için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu da yüksek gıda fiyatlarına, beslenme bozukluklarına, açlığa ve ileriki evrelerde kıtlığa yol açabilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, iklim değişikliğinin 2030 yılına kadar ilave 100 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyeceği bulgusuna erişilmiş ve bu durumun başlıca nedeni olarak iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri gösterilmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki en yoksul ve savunmasız kesimler, gıda güvensizliğinden en çok etkilenen grup olmakta ve yükselen gıda fiyatlarına karşı ihtiyaç duyabilecekleri kaynaklara erişmekten yoksun durumdadırlar. Üstelik konu yalnızca gıda sistemleri çerçevesinde değil, göç hareketleri ve sosyoekonomik değişiklikler bağlamında da önem arz etmektedir. 2019 yılında Doğu Afrika'da yaşanan kuraklık ve hava koşulları neticesinde hasatlarda yaşanan başarısızlık, milyonlarca insan göç etmesine neden olmuş, açlık ve sosyoekonomik sarsıntılar yaşanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bu gibi durumlar değindiğimiz kırılganlığı ve kalkınma bağlamında yaşanan zorluğu açıkça göstermektedir.

İklim kaynaklı aşırı sıcak dalgalarının sektördeki etkilerine ilişkin olarak önde gelen reasürans şirketlerinden olan Swiss Re verilerine göre, sigorta şirketleri tarafından kuraklıktan kaynaklanan mahsul kıtlığı veya kontrol edilemeyen yangının mülklere verdiği hasar gibi ısıya bağlı felaketlere ödenen miktar, son beş yılda 46,4 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Bu miktarın önceki beş yılda toplam 29,4 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, sigorta sektörünün de iklim kaynaklı riskler dolaysıyla ciddi bir ekonomik tehditle karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün gözükmektedir.



Bir diğer önemli sektör su kaynaklarının yönetimiyle ilintilidir. İklim değişikliği, küresel su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmakta ve tarım, sanayi ve halk sağlığı gibi alanlarda etkiler yaratmaktadır. Kuraklıklar, sel, taşkın ve deniz seviyelerinin yükselmesi, su erişimini ve yönetimini zorlaştırmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Kuraklık ve orman yangınları, bitki örtüsünün ve ağaç örtüsünün yok olmasına yol açmakta, bu durum da toprak erozyonunu şiddetlendirmektedir. Bunun sonucunda ise yeraltı suyunun beslenmesini azaltarak su kıtlığı ve gıda güvensizliği yaşanması riski artmaktadır. Öte yandan talep taraflı bakıldığında artan su talebi; enerji yoğun su pompalama, suyu taşıma ve arıtma ihtiyacını artırmaktadır. Bu talepteki aşırılıklar veya dengesizlikle su güvenliği tehdidi yaratabilmektedir.



Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan kuraklıklar, tarım üretimini engellemekte ve gıda güvenliği ile ekonomik istikrarı olumsuz etkilemektedir. Bu noktada şüphesiz adil su erişimi ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamaları, değişen iklim karşısında dirençlilik oluşturmak için önemli konuma gelmektedir. Konu ayrıca iklim değişikliğinin etkilerinin artmasına paralel, sınır aşan su politikaları bağlamında ülkelerin dış politikalarında da bu alana daha fazla yoğunlaşmalarını gerektirecek unsurlar barındırmaktadır. Zira su kaynaklarının yönetimi giderek zorlaşırken, birden fazla ülke arasında konumlanan mevcut su kaynaklarının kıyıdaş ülkeler arasındaki hakkaniyetli paylaşımı uluslararası mecrada daha hassas bir konu halini alacaktır.



İklim değişikliği sadece bir çevre krizi değil aynı zamanda halk sağlığına yönelik de ciddi bir tehdittir. Yükselen sıcaklıklar, ısı çarpması riski, dehidrasyon ve sıcaklık artışıyla ilişkili hastalıkları, yağış düzenindeki değişiklikler ise kolera ve tifo gibi su kaynaklı hastalıkları artırabilmektedir. İklim değişikliği, sivrisinekler ve kene gibi hastalık taşıyan böceklerin yayılmasına da neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, iklim değişikliğinin 2030-2050 yılları arasında yılda 250.000 ilave yaşam kaybına neden olması beklenmekte olup, bunun temel nedenleri olarak beslenme bozuklukları, sıtma, ishal ve ısı stresi sayılmaktadır. Isı dalgaları, sel felaketleri ve kuraklıklar gibi aşırı hava olayları artan ölüm oranlarına ve hastalıkların yayılmasına katkıda bulunmaktadır.



2021 yılında Hindistan ve Pakistan'da yaşanan ölümcül ısı dalgası gibi durumlar, iklim değişikliği tarafından tetiklenen sıcaklık artışının etkilerinin hangi seviyelere varabileceğine dair tartışmaları daha da artırmıştır. İnsan sağlığını korumak, uyum önlemlerini hayata geçirmek ve etkin hastalık izleme sistemleri oluşturmak için acil eylemler gerekmektedir. Öte yandan sıcaklık artışları özelikle açık havada çalışan kesimler için de bir tehdit haline gelmekte, ısıya maruz kalma nedeniyle ölüm, yaralanma, hastalık ve verimliliğin azalması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kanada’nın British Columbia eyaleti özelinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 2021 yılında meydana gelen bir sıcak hava dalgasının, tazminat ödenmesini gerektiren işyeri yaralanmalarını önceki üç yıllık ortalamaya göre yüzde 180 arttırdığı ortaya konulmuştur. Bu yanıyla iklim değişikliğinin önümüzdeki dönemde kamu sağlığı açısından özellikle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesiyle ve işgücü piyasasıyla ilgili pek çok düzenlemeye de yol açacağını söylemek mümkün gözükmektedir.



İklim değişikliği; ulaşım, iletişim ağları gibi altyapıyı etkileyen, sel, toprak kayması ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Bu durum, yollar, köprüler ve temel altyapıyı hasar vererek ulaşımı ve temel hizmetlere erişimi engelleyebilmektedir. Örneğin, 2019 yılında Mozambik, Zimbabve ve Malavi'yi etkileyen İdai Kasırgası, bu ülkelerdeki altyapıya çok ciddi zarar vermiş ve milyonlarca insanı su ve sanitasyon gibi temel hizmetlere erişimden mahrum bırakmıştır. Kalkınma aşamalarında hali hazırda geride olan bu ülkelerin mevcut kalkınma finansmanı mimarisinde oldukça kısıtlı kaynaklara erişebildiği bilinmektedir. Dolayısıyla bu ülkeler için bu afetin tahmini maddi hasarının milyarlarca dolar olduğu göz önüne alındığında, iklim kaynaklı bu felaketin kalkınmanın finansmanı bağlamında da oldukça yaralayıcı olduğunu değerlendirmek mümkündür.

