Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? (Mete Atatüre'nin biyografisi)

Türk fizikçi ve akademisyen Mete Atatüre 19 Şubat 197 tarihinde dünyaya geldi. Babası Süha asker, annesi Huriye ressamdır. Ortaöğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesinde (1992), yüksek öğrenimini Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı (1996). Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarında doktora yaptı.



2002-2007 yılları arasında Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Kuantum Fotonik Grubu'nda Ataç İmamoğlu ile çalıştı. 2007'de Cambridge Üniversitesi, Cavendish Laboratuvarında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Cambridge Üniversitesinde kurduğu araştırma grubuyla beraber kuantum fiziği ve geleceğin teknolojileri üzerine çalışan Atatüre, 2011 yılında doçentlik unvanını kazandı.



Atatüre, 2010-2015 yılları arasında da Çin Bilim Akademisi'nin Seçkin Davetliler Programı dahilinde bilimsel danışmanlık yapmıştır. İngiltere'de Institute of Physics (Fizik Enstitüsü), Türkiye'de Bilim Akademisi üyesidir.