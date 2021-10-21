Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: İstanbul trafiğinin çözümü için raylı sistemin devreye girmesi gerek

İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor.

İşyerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştururken, toplu ulaşımda özellikle Yenibosna ve Şirinevler gibi aktarma noktalarında yolcu yoğunluğu artıyor.

Yapılan projelerin İstanbul trafiğini bir nebze de olsa rahatlattığını söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'un köklü trafiğinin çözüme kavuşturulması için ise orta ve uzun vadede gerekli olan bin kilometrelik raylı sistemin devreye girmesi gerektiğini ifade etti.



"OKULLARIN AÇILMASIYLA TOPLU TAŞIMADA 1 MİLYONLUK ARTIŞ OLDU"



İstanbul'un trafik ve toplu ulaşımdaki yoğunluğunu değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Okulların açılmasıyla beraber hiçbir zaman 5 milyonu geçmeyen yolculuklar, kısıtlamaların kalkması ve okulların açılmasıyla beraber 6 milyonu aştı. Geçen hafta cuma günü ise 6 buçuk milyona ulaştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Okulların açılmasıyla toplu taşımada 1 milyonluk artış oldu. Aynı şekilde trafikte de artış oldu. Bir taraftan İstanbul'un artan bir nüfusu ve ulaşım talebi var. Bu pandemiyi hiç saymasak bile geçmiş yıllarda da her geçen yıl yüzde 5-10 trafik artışı oluyor.

"EN AZ 350 BİN ÖZEL ARAÇ DAHİL OLDU"

İstanbul'un trafiğine pandemiden dolayı en az 350 bin özel araç dahil oldu. İstanbul ana arterlerinde pandemi öncesine göre çok daha artmış vaziyette trafik, çünkü özel araçla kaçış çok oldu. Bu artış toplu ulaşımda da trafikte de artarak devam edecek” diye konuştu.

İstanbul'da ana arterlerde ciddi trafik sıkıntısı yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Ilıcalı, "2019-2021'i kıyaslarsak İstanbul'da dolaşan araçların sayısı yüzde 50 arttı. İstanbul'un nüfusunun bu şekilde artması geçmişten gelen plansız şehirleşmenin çok büyük bir rolü var.

"EN FAZLA TRAFİĞİ ÇEKEN 15-20 TANE İLÇE VAR, BUNLARDA ACİL BAŞKA ÖNLEMLER ALMAK LAZIM"

İstanbul'un köklü trafiğinin çözümü için orta ve uzun vadede gerekli olan bin kilometrelik raylı sistemin devreye girmesini sağlamak. Bugün İstanbul'un sıkışıklık haritalarına baktığımız zaman sabah zirve saatlerde yüzde 65-70'e varan bir sıkışıklık var. İstanbul 5 bin kilometrekare, İstanbul'un genelinde bunu görüyorsunuz.



Esas İstanbul'un ana yerlerinde belli bir sıkışıklık haritası verilse yüzde 90-95'leri buluyor. Demek ki en fazla trafiği çeken 15-20 tane ilçe var. Bunlarda acil başka önlemler almak lazım. Şu an iki köprümüze bakıyorum günlük 160 bin araç geçiyor. Diğer Avrasya, Yavuz Sultan Selim, Marmaray yokken biliyorsunuz ağır taşıtlar 1. köprüden ve 2. köprüden belli saatlerde geçebiliyorlardı.

Yapılan hesapta ise o günkü parayla ekonomiye zararı 1 milyar lira, sadece orada ki kayıp. Avrasya'dan 1 günde 50 bin araç geçiyor” dedi.

"HASTA OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Toplu ulaşımlardan sıkışıklıktan dert yanan Tamer Seçkin, “Bu köprü buraya küçük geliyor, yetmiyor. Bu kalabalık ve yoğunluk çok fazla. Şu an boş zamanı ama sabah daha erken saatlerde tıklım tıklım, ayrıca corona var ama insanlar iç içe, burada hasta olmamak mümkün değil. Ek sefer koymaları lazım" dedi.

"TRAFİK DURUYOR"



Yoğunluktan şikayetçi olan Musa Opten ise, "Bu yoğunluk fazla değil fazlanın fazlası, araba yoğunluğundan çok bazen trafik duruyor. Pandemide otobüsler, minibüsler ölüm saçıyor" diye konuştu.