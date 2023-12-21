Prof. Dr. Naci Görür 23 kente dikkat çekti: "Depremler iyi ki var"

"23 KENT FAY ÜZERİNDE"



23 kentin fay üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görür, "Ne belediye başkanının haberi var, ne valinin haberi var, ne hükümetin haberi var. Bunu Jeoloji Mühendisleri Odası geçen seneden bu yana, başta cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere, milletvekillerine yazdı. Tehlikeyi söylemesek ‘ay ben korkuyorum. Bu hoca da söylüyor, ben korkuyorum.’ Kork ya, kork. Yani biz, bilim insanı olarak, bu ülkenin ekmeğini yiyen insanlar olarak, yüz binlerce insanın can güvenliğinin bir iplikle bağlandığı durumu görüp de ses çıkarmayacak mıyız? Uyarmayacak mıyız? Söylemeyecek miyiz? Bizim böyle bir bilim anlayışımız yok. Yani kimseyi korkutmak gibi bir derdimiz de yok” ifadelerini kullandı.



"BELEDİYE BAŞKANI OLARAK KENTİN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ BİLİP, ONA GÖRE ÖNLEMLERİNİ ALMALISIN"



Yerin üstü kadar altının da bilinmesi gerektiğini belirten Görür, “Bu son depremler bütün Türkiye'deki fay hatlarını belli ölçüde yükledi. Akıllı olmak lazım, bilerek konuşmak lazım. Bilmiyorsan, saçma sapan konuşmamak lazım. Benim insanım, neslim bu ülkede yaşıyor. Dolayısıyla yerin üstü kadar altını da bilmek zorundayım. Belediye başkanı olarak sen kentin bütün özelliklerini önce bilip, ortaya koymalısın ve ona göre önlemlerini almalısın. Bu zamana bağlı değil” diye konuştu.

"EKONOMİ DEPREMLE BİRLİKTE ÇÖKERSE, BU İKİNCİ DEPREM DEMEKTİR"



Ekonominin ayakta durması gerektiğini söyleyen Naci Görür, "Kocaeli'nin ekonomisi de önemli. Deprem gelip vuruyor zaten bizi ekonomik krize sokuyor. Açlık, işsizlik, susuzluk, sağlıksızlık bütün bunlar varken, ayakta ekonominin durması lazım. Kocaeli'nin deprem darbesini yedikten sonra hızla yaralarını saracak tek bir unsur vardır, o da ekonomi. Ekonomi de depremle birlikte çökerse ikinci bir deprem demektir” dedi.



"ASLA AKLINIZA GETİRMEYİN, KALDIRIN"



"Depremde bir şeyi unutmayın. Asla aklınıza getirmeyin, kaldırın” diyen Görür, "Bu gerçekten çok ayıp, yakışmıyor. İnsani olsa bile tüylerim diken diken oluyor. Zaman mefhumunu kaldırın atın. Çünkü o bencillik oluyor. Zaman diye bir şeyi düşündüğünüz zaman, akılda ‘benden sonraysa boşver’ var, bunu söylemiyor, o değil. Bugün olsa ben öleceğim, yarın olsa çocuğum ölecek, öbür gün olsa torunum ölecek, öbür gün olsa benim neslim, insanlarım ölecek.” ifadelerini kullandı.