Prof. Dr. Naci Görür Çankırı depremini değerlendirdi: Olası İstanbul depremini etkiler mi?

Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Çankırı'da meydana gelen son depremi ntv.com.tr'ye değerlendirdi.
Depremin, Kuzey Anadolu fay hattında meydana geldiğini belirten Görür, "Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede." dedi.
Görür, Çankırı'daki depremin olası İstanbul depremine etkisi ilişkin olarak da, "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Görür, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan-Bingöl arasındaki ve Marmara Bölgesi'ndeki faylın kırılmadığını belirten Görür, "Bu bölgeden endişe duyuyorum." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Çankırı
- Son Depremler
- Deprem