Prof. Dr. Naci Görür Çankırı depremini değerlendirdi: Olası İstanbul depremini etkiler mi?

Görür, Çankırı'daki depremin olası İstanbul depremine etkisi ilişkin olarak da, "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Görür, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan-Bingöl arasındaki ve Marmara Bölgesi'ndeki faylın kırılmadığını belirten Görür, "Bu bölgeden endişe duyuyorum." dedi.