Prof. Dr. Naci Görür Çankırı depremini değerlendirdi: Olası İstanbul depremini etkiler mi?

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi ntv.com.tr'ye değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür Çankırı depremini değerlendirdi: Olası İstanbul depremini etkiler mi?

’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Çankırı'da meydana gelen son depremi ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

Depremin, Kuzey Anadolu fay hattında meydana geldiğini belirten Görür, "Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede." dedi.

SON DAKİKA: Çankırı’da 4,5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: Çankırı’da 4,5 büyüklüğünde deprem

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Prof. Dr. Naci Görür Çankırı depremini değerlendirdi: Olası İstanbul depremini etkiler mi? - 1

Görür, Çankırı'daki depremin olası İstanbul depremine etkisi ilişkin olarak da, "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görür, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan-Bingöl arasındaki ve Marmara Bölgesi'ndeki faylın kırılmadığını belirten Görür, "Bu bölgeden endişe duyuyorum." dedi.

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