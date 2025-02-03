Prof. Dr. Naci Görür deprem fırtınasını değerlendirdi: Ege kıyılarında tsunami riskivar mı?
Ege Denizi'nde 1 haftadır devam eden deprem fırtınasının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendirdi. Bölgeye yakın yerlerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Görür, tsunami riskine de dikkat çekti.
Ege Denizi’nde 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.
Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir." uyarısında bulundu.
Kıbrıs fayının daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğine dikkat çeken Görür, "Çok büyük depremler üretebilir helen Kıbrıs fayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre." dedi.
"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm." uyarısında bulundu.
ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR
AFAD verilerine göre, saat 10.42’den 11.26’ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
SANTORİNİ ADASINDA DAHA ÖNCE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI MI?
Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.
Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Son Depremler
- Deprem
- Yunanistan