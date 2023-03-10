Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: İki fay birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir

"AVRUPA YAKASI DEPREM YÖNÜNDEN ASYA YAKASINA GÖRE SORUNLUDUR"

Görür, Avrupa yakasının zemininin Anadolu yakasına göre daha zayıf olduğunu belirti.

"İstanbul'da ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak, Avrupa yakasında olan yerler göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerler." diye konuşan Görür, bunun sebebinin Avrupa yakasındaki jeolojik formasyonlar ve özellikleri olduğunu ifade etti.

Görür, "Asya yakasındaki ilçeler Avrupa yakasındaki ilçelere göre jeolojik formasyonlar itibarıyla göreceli olarak depremde daha iyi durumda olabilecek yerler. Avrupa yakası deprem yönünden Asya yakasına göre daha sorunludur çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir. Zemin özellikleri bakımından daha zayıftır. Asya yakasının zemini jeolojik olarak oradaki formasyonlar itibarıyla daha sağlamdır." diye konuştu.

"İKİ FAY BİRDEN KIRILIRSA 7,5 VE 7,6'YI BULABİLİR"

Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde beklenen depremin 7,2 ile 7,6 arasında değişeceğini belirtti.

"Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir." ifadelerini kullanan Görür, "Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"KAYSERİ VE SİVAS'TA DEPREMLER OLURSA ŞAŞIRTICI OLMAZ"



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Anadolu levhasının ortalama 7 buçuk metre güneye savrulduğunu açıklayan Görür, bu iki deprem nedeniyle stres alanında değişiklikler meydana geldiğini açıkladı.



Görür, şöyle açıkladı:



"Bu iki büyük deprem nedeniyle bu bölgelerde fayların bir anlamda harekete geçtiğini ve zaman zaman depremler üreteceğini bunun da normal olduğunu söyledik. Mesela Malatya, Sivas, Kayseri, Bingöl, Adana yöresinde ve hatta Kıbrıs'ta iki büyük depremin sonucunda hareketlenmelerin olabileceğini normal karşılanması gerektiğini söyledik. Kayseri, Sivas'ta depremler olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. O bölgelerde faylarda iki deprem nedeniyle bir hareketlenme olabilir."

