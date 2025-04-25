Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: Bunu diyen bilim adamı olamaz!

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası, bilim insanlarının birbiriyle çelişen yorumları tartışılıyor. Depremin ana deprem olduğunu söyleyen de var, büyük depremin öncüsü olduğunu da.

Tartışmalar, Marmara Denizi'nde uzun süredir deprem araştırmaları yapan Prof. Dr. Naci Görür'e soruldu.

Kafa TV'de yayına katılan Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım? Benim içinde olduğum projelerde etkisi yüksek dergilerden yayım yapılmıştır. Bölünen bir bilim dünyası yok. 'İstanbul'da deprem riski bitti' diyenler hangi hakemli dergide yayım yapmışlarsa önümüze koysunlar." diye konuştu.

Görür, yer bilimcilerin olasılık üzerine bilgi verdiğini, aksini söyleyenlerin bilim dünyasından olmadığını savundu. Evrensel nitelikte bilim yapan kişilerin Türkiye'de sadece birkaç kişi olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'DA ARTIK DEPREM OLMAYACAK" İDDİASI

Prof. Dr. Görür, bazı isimlerin de kurnazlık yaptığına da dikkat çekti. Son yayınlanan makalede İstanbul'da 30 sene içerisinde deprem olabileceği öngörüsünün yer aldığı ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bu tahminlerin artı ve eksi 15 senesi var. Adam kalkıyor halka '45 sene sonra deprem olacak' diyor. Bu bilgiyi bir yayına, bir veriye dayalı vermiyor." diye tepki gösterdi.