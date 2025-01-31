Prof. Dr. Naci Görür: 6 Şubat depremleri, 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Görür, söyleşide, seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını söyledi.

Depreme karşı farkındalık yaratmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını aktaran Görür, Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini ifade etti.



Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." diye konuştu.