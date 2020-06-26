Prof. Dr. Oğuz Özyaral: Ben artık kriz geçiriyorum, ağzı olan konuşuyor

Türk bilim insanları, Çinli Profesör Li Lanjuan’ın corona virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabildiği yönünde açıklamalarına tepki gösterdi.

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral da açıklmaya tepki gösterenler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Özyaral, “Ben bu tarz açıklamalardan uzak durulmasını istiyorum. Bunlar tamamen varsayımlara dayandırılarak yapılan açıklamalardır. Virüsü göreli daha 3 ay oldu. ‘20 yıl yaşar’ diye açıklamada bulunuyorlar. Ben artık kriz geçiriyorum. Ağzı olan konuşuyor” dedi.



Şoklanmış bir gıdanın içerisinde bu şekilde çözüldüğünde virüsün yaşama şansının olmadığını savunan Oğuz Özyaral, gıdalardan virüs bulaştığı bilgisine henüz sahip olunmadığını vurguladı. Özyaral, ''Gıda sanayisine zarar vermemek ve toplumu bu şekilde alabora etmemek gerekiyor'' dedi.

''HALKI GALEYANA GETİRMENİN ANLAMI YOK''



Prof. Dr. Özyaral sözlerine şu şekilde devam etti:



''Biraz disiplinli konuşulması lazım. Kısaca dondurmanın içerisinde virüs yaşamaz. Çünkü dondurma yapılırken kaynatılıyor. Kimse üzerine virüs püskürtmüyor. Bu tür açıklamalar yaparak halkı galeyana getirmenin bir anlamı yok. Türk gıda endüstri bu işi çok dikkatli, yüksek standartlı iyi yapıyor” açıklamasında bulundu.



''BEN ARTIK KRİZ GEÇİYORUM: AĞZI OLAN KONUŞUYOR''



Özyaral, ''Virüsü daha göreli 3 ay oldu. ‘20 yıl yaşar’ diye açıklamada bulunuyorlar. Ben artık kriz geçiriyorum. Ağzı olan konuşuyor. Bilimsel konuşulması gerekir'' diyerel Çinli Profesör Li Lanjuan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Prof. Dr. Özyaral sözlerine şunları da ekledi:

''Virüs uçmuyor, virüs gezmiyor. Bunlar halkın kafasını karıştırıyorlar. Ben bu tür açıklamalardan uzak durulmasını istiyorum. Bunlar tamamen varsayımlara dayandırılarak yapılan açıklamalardır''



Bu açıklamaların gıda sektörünü baltalamaya yönelik olduğunu da belirten Özyaral, illa bir tedbir alınmak isteniyorsa ürünler buzluğa atmadan önce kısaca muslukta yıkasın önerisinde bulundu.

''ÇÖZÜLME YA DA PİŞİRİLME ANINDA ÖLÜR''

Bilim insanları dondurulmuş gıdalarda virüs bulunsa bile, daha çok çözülerek veya pişirilerek tüketildiği için virüsün öleceğini belirtiyor.

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