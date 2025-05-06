Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması tehlikesi geçirdiğini duyurdu

Türkiye 'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından payaşım yapan Ercan, şu an durumunun iyi olduğunu ve Sarayova’da gözlem altında dinlendiğini açıkladı.

Ercan tarafından yapılan açıklamada; "Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.

ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

Övgün Ahmet Ercan, 1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selanik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.



1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.



17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı bulunuyor.



1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"'nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığını, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.



Ercan, 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girdi ancak seçilemedi.



2004'te DSP'ye girdi; partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu.