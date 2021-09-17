Prof. Dr. Şengör'ün sözlerine cinsel taciz nitelendirmesi

Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp kıçına tokat attığını" anlatması, büyük tepki çekti. Şengör, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya ve tepkiler de sürüyor.

Şengör'ün "terbiye etmek" maksadıyla yaptığını iddia ettiği olayla ilgili Kadın ve Demokrasi Derneği de bir mesaj yayınladı.

Mesajda "Kadınları şiddet ve tacizle terbiye ettiğini zanneden zihniyete hiçbir yerde geçit verilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istedi.

"ETEĞİNİ KALDIRIP, TOKAT ATTIM"

Celal Şengör bir öğrencisiyle yaşadığı olayı, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Bana babam bile bunu yapmadı' dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" sözleriyle anlatmıştı.