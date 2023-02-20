Prof. Dr. Sözbilir: Antakya fayı strese dayanamadı ve kırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

"FAYIN ZORLANDIĞINI GÖSTEREN ÇATLAKLAR GÖZLEMİŞTİK"



Sözbilir, AA muhabirine, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.



Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.



Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

