Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem uyarısı: Marmara için zaman azalıyor

Uzmanlar her gün uyarıyor. Beklenen Marmara depreminde süre azalıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre sadece İstanbul'da acil ve öncelikli dönüşmesi gereken 300 bin bina var.



Deprem aralağının arttığına dikkat çeken Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Marmara'da en son 1766'da bir yıl içinde 7'den büyük iki deprem oldu. Bunların tekrarlanma aralığının dolduğunu ve gelecek Marmara depreminin yaklaştığını buradan söylüyoruz." uyarısında bulundu.



Ersoy, İstanbul'daki ilçeler için de uyarıda bulundu. Ersoy, "Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu gibi semtler daha sıkıntılı. Bir yandan da kültürel yapıların fazla olduğu ilçeler var. Fatih, Üsküdar, Kadıköy olsun, buralardaki sorunlar daha ayrı." dedi.



Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Profesör Doktor Şükrü Ersoy alınacak önlemlerin hayati derecede önemli olduğunu hatırlatıyor. Ersoy, "Kendi kültürümüzle birlikte kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Kentsel dönüşüm yeni bina yapmak değil, şehrin ruhunu koruyarak depreme dayanıklı binalar, şehirler inşa etmektir." değerlendirmesinde bulundu.