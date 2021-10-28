Prof. Dr. Tükek: Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, önlemlerin gevşemesiyle artan grip vakaları nedeniyle acillere başvuruların iki katına çıktığını söyledi.



Dr. Tufan Tükek, bu yıl kısıtlamaların bitmesi ve aşılamanın verdiği rahatlıkla maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi nedeniyle kışın daha zor geçebileceği konusunda uyardı.



Dr. Tufan Tükek, "Hastalar boğaz ağrısı, burun akıntısı şikayetiyle geliyor. Günlük PCR testleri ikiye katlandı. Öncelikle Covid olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Ancak PCR pozitifliği hala yüzde 10-15 bandında. Kalan yüzde 85'lik grup daha çok influenza ya da parainfluenza gibi diğer virüs hastalıkları. 20'li yaş grubunda çoğu aşısız olduğu ve maske mesafeye dikkat etmediği için ağır Covid vakaları arttı" diye konuştu.

Tükek, Covid salgınında durumun geçen senekiyle aynı düzeyde ilerlediğini söyleyerek, bu yıl farklı olarak hastaneye yatışlarda büyük artış olmadığını, bunu da aşının sağladığını belirtti.



KASIM SONRASINA DİKKAT

Başka bir tehlikeye dikkat çeken Tükek, "Vaka sayıları istediğimiz düzeyde azalmadı. Geçen sene kasımdan sonra büyük dalga olmuştu. Aşılanmayla bu sene yatan hasta sayısı çok artmadı. Vaka sayılarının azalmaması, önümüzde kış şartlarının olması, kısıtlamaların tamamen kalkması ve okulların açılmasını düşünürsek, kasımdan sonrası bizi endişelendiriyor" dedi.



"BAZI ŞEHİRLERDE ORANLAR HALA ÇOK YÜKSEK"



Bazı şehirlerde 100 bindeki günlük vaka sayılarının halen 500-600'lerde olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, "Bazı şehirler kurallara uymuyor. Aşılamada da geri kaldıklarını vaka sayılarından görüyoruz. 100 binlik sayılara 500'ü geçen şehirler var. İstanbul uzun zamandır günlük 100 binde 200'lü rakamlarda gidiyor. Bu seviyeler tolere edilebilir. İstanbul'da günlük vaka sayısı, 100 binde 300-400'e bile çıksa, bu sayılar 30 binlerden 40-50 binlere ulaşabilir" diye konuştu.



"YOĞUN BAKIM YATIŞLARI 20'Lİ YAŞLARA KADAR DÜŞTÜ"



Aşısız grubun özellikle 30'lu yaşların altında olduğuna dikkat çeken Tükek, yoğun bakım yatışlarının 20'li yaşlara kadar düştüğünü vurguladı



Toplumda 'okullar açıldı, normal hayatımıza döndük, demek ki sorun ortadan kalktı' gibi çok yanlış bir inanış olduğuna değinen Prof. Dr. Tükek, aşılanmanın istenen düzeye ulaşana kadar önlemlerin bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

"BU YIL İNFLUENZA AĞIR GEÇEBİLİR"



Geçtiğimiz yıl çok görülmeyen influenza, parainfluenza virüslerinin bu yıl yeniden görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, "Acillere başvurular iki katına çıktı. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile geliyor. Önce PCR testi yapıyoruz. Ama pozitif çıkma oranı değişmedi. Yine yüzde 10-15 bandında. Geri kalan yüzde 80-85'lik grup aslında diğer virüs enfeksiyonları ya da farklı semptomlar gibi gözüküyor. İnfluenza ve onun türevleri (parainfluenza gibi) üst solunum yolu enfeksiyonu yapan hastalıklar, havalar değişince daha çok gündeme geldi" dedi

Grip aşılarını, özellikle de risk grubundakilere bu yıl daha çok önerdiklerini belirten Prof. Dr. Tükek, maske kullanımı azaldığını ve bu yıl ciddi hastalık riski olduğunu belirtti.

"KISIR DÖNGÜYÜ ANCAK AŞI İLE KIRABİLİRİZ"



Aşılara rağmen hastalığa yakalanmanın doğal olduğunu, aşıların ölüm ve ağır hastalığı engellerken işe yaradığını belirten Prof. Dr. Tükek, "Belki 5-6 ay vaka sayısında bir artış olacak, sayılar aynı düzeyde kalacak ama bir süre sonra aşılanma ile bulaştırıcılık azalacak ve bu döngüyü kıracağız” şeklinde konuştu.